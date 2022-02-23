تحية نوبية.. ريم البارودي تشارك أطفال أسوان الاحتفال بمهرجان أفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شارك عدد من أطفال فرقة قصر ثقافة أسوان، على السجادة الحمراء، بحفل افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة.

وقدم الكورال عدد من الأغاني النوبية وسط تفاعل الحضور، وشاركهم بالغناء على السجادة الحمراء، الفنانة ريم البارودي، الفنانة سلوى خطاب، الإعلامية بوسي شلبي.

وبدأت منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة.

وحضر عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء بالمهرجان وهم: سوسن بدر، داليا البحيري، نيقولا معوض، ريم البارودي، باسم سمرة، أحمد فتحي، المخرجة إنعام محمد علي.

كما حضر حفل الافتتاح: المخرج مجدي أحمد علي، الناقدة ماجدة موريس، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان أحمد مجدي، الناقدة ماجدة خير الله، الفنان حمزة العيلي.

وتقام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير.

ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر والمخرجة إنعام محمد علي والناشطة الصومالية هيباق عثمان.