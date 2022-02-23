حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلادها في الأهرامات.. ونجمات الفن تعلقن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على الاحتفال بعيد ميلادها بمنطقة الأهرامات، لتنهال عليها التعليقات من قبل نجمات الفن.

ونشرت حنان، صورا لها من أمام الأهرامات، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وانهالت التعليقات على حنان مطاوع من قبل صديقاتها الفنانات، إذ كتبت هاجر الشرنوبي "كل سنة وانتي طيبة يا حنون"، وكتبت غادة عبدالرازق "عقبال مليون سنة يا رب.. حبيبتي"، بينما كتبت إيمان العاصي "أحلى وأجمل واحدة، كل سنة وانتي زي ما انتي"، فيما كتبت هند صبري "عيد ميلاد سعيد يا أحلى حنا".

وتم تكريم حنان مطاوع، مؤخرا كأحسن ممثلة عن فيلم "في يوم وليلة" من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية، في دورتيه الـ47 والـ48.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، حكاية "توت" وهي سادس حكايات مسلسل "خارج السيطرة" وشاركها في بطولتها عايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، وإخراج أحمد خالد، وتعرض عبر منصة "شاهد".