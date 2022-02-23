وزيرة الثقافة تجدد الثقة في يوسف إسماعيل لرئاسة المهرجان القومي للمسرح بدورته الـ15

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد الثقة في الفنان القدير يوسف إسماعيل لرئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس 2022.

الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح عبر عن سعادته واحساسه بالمسئولية في نفس الوقت عقب هذا القرار، وأكد أيضا حرصه على تحقيق دورة مميزة وناجحة تعبر عن قيمة وتاريخ المهرجان .

الفنان القدير يوسف إسماعيل يتولى رئاسة المهرجان هذا العام للدورة الثالثة، وكان المهرجان خلال الدورتين السابقتين قد احتفل بمرور 150 سنة مسرح "دورة الآباء" وكان شعار الدورة الثالثة عشرة، وفي الدورة الرابعة عشرة كان عنوانها دورة "الكاتب المسرحي المصري" .

المهرجان القومي للمسرح المصري، هو مهرجان تقيمه وزارة الثقافة المصرية، وهو أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام ويضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المختلفة، وهو أحد أهم الأنشطة المسرحية التي ترعاها وزارة الثقافة وتمثل احتفال لحصاد عام كامل للمسرح المصري، وهدف المهرجان هو عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.