كيف سخر خالد سرحان من معجون أسنان من الذهب لمحمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

سخر الفنان خالد سرحان، من معجون أسنان الذهب الذي استخدمه الفنان محمد رمضان.

ونشر سرحان، صورة له مع معجون الأسنان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المعجون بتاعي بـ ٢٤ جنيه، ولسه فاضل فيه عضة".

وكان محمد رمضان، ظهر خلال الساعات الماضية، في مقطع فيديو على موقع "إنستجرام"، وهو يقوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب على نغمات أغنية (متعودة)، وعلق على الفيديو، قائلا: "صباح الذهب.. معجون أسناني عيار 24".

أغنية "متعودة" للفنان محمد رمضان مع مغني الراب الجزائري سولكينج، وهي مستوحاة من جملة شهيرة للفنان عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".

جدير بالذكر أن محمد رمضان يشارك في مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "المشوار" الذي يجمعه بالمخرج الكبير محمد ياسين، تأليف محمد فريد، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية باي باي ثانوية، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج ياسر سامي.