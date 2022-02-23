شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة ال 23 والمقرر إقامتها فى الفترة من 17 وحتى 23 مارس المقبل، وذلك الاثنين القادم الموافق 28 فبراير الجارى بسينما الهناجر فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا .

ومن المنتظر أن يعلن المخرج سعد هنداوى رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولى وزارة الثقافة و عدد من السينمائيين وممثلى الصحافة والقنوات التلفزيونية كافة التفاصيل التى تشهدها الدورة المقبلة .

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تخصصت فى عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991 .