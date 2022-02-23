شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامات حمو بيكا.. هانى شاكر: هذه الادعاءات محلها النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أن النقابة كيان مؤسسى صلب ومتماسك يعمل من خلال منظومة حاكمة لكافة أعماله، مشيرا إلى أن النقابة طوال الست سنوات الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس.

وأوضح هانى شاكر أن أى إدعاء على أعمال المجلس أو على أحد أعضائه لكونه عضوا من الجمعية العمومية أو الجهاز الإدارى فإن هذه الادعاءات محلها النيابة العامة تناقش أدلتها ثبوتا وعدما وليس محلها مواقع التواصل الاجتماعى.

وشدد هانى شاكر على أن النقابة حريصة كل الحرص على الدعم الكامل لتقديم كافة الدعم لجهات التحقيق لاستبيان الحقيقة للجميع.

كان طارق مرتضى المستشار الإعلامى لـ نقابة الموسيقيين، قد رد على اتهامات حمو بيكا للنقابة بالفساد، قائلا إن سياسة الفنان هانى شاكر أمير الغناء العربى ونقيب المهن الموسيقية واضحة ومعلنة ضد الفساد.

وطالب طارق مرتضى من حمو بيكا إرسال مستندات تؤكد هذه الاتهامات والتقدم بها فورا إلى النيابة العامة وسوف يكون أول المصطفين مع بلاغه..

وأكمل مرتضى أن هذا لا يعد إجازة أوتصريح من النقابة لحمو بيكا بالغناء لأنه سبق وأن تقدم للاختبار بالنقابة ورسب أمام لجنه من كبار رجال الموسيقى والغناء فى مصر.

وفى النهاية أكد مرتضى أن نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر ومجلس إدارته أعلن شعار لا للتراجع عن حماية المهنة.