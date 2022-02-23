هيفاء وهبي تتجول في شوارع فرنسا.. والجمهور: "قمر الكون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، وذلك أثناء تجولها في أحد الشوارع الفرنسية، ونشرت صورا من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "تخبلين"، "ما في مثلك"، "قلبي"، "قمر"، "عسولة"، "بتجنني حياتي"، "قمر الكون".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.