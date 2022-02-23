بعد نزاع 6 سنوات.. القضاء يحسم أزمة الفيشاوي مع منتجة "اللعبة الأمريكاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد نزاع قضائي دام 6 سنوات، بين المنتجة ناهد فريد شوقي منتجة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، والفنان أحمد الفيشاوي، أصدرت محكمة مستأنف القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى التي أقامها الفيشاوي، وطالب فيها المنتجة وغرفة صناعة السينما، بدفع تعويض قدره مليون جنيه.

المحامي حسين هلال المستشار القانوني لغرفة صناعة السينما، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدث عن القضية، وقال: "منذ 6 سنوات وتحديدا عام 2016، تقدمت المنتجة ناهد فريد شوقي، بالشكوى إلى غرفة صناعة السينما، بسبب عدم التزام الفنان أحمد الفيشاوي بتنفيذ تعاقده معها على بطولة فيلم (اللعبة الأمريكاني)، بعد تصوير 40 في المئة من مشاهده، بالإضافة إلى تعاقده في نفس الفترة مع منتج غيرها، على تصوير فيلم آخر هو (الشيخ جاكسون)، وسفره إلى الخارج".

وتابع: "وبعد التحقيق مع الفنان أحمد الفيشاوي، وثبوت عدم التزامه بالتصوير في فيلم (اللعبة الامريكاني)، صدر قرار إيقافه عن العمل لمدة عام، ودخلت معه المنتجة في نزاع قضائي، وقام من جانبه برفع دعوى ضد المنتجة والغرفة معا".

هلال أضاف: "محكمة مستأنف القاهرة، أصدرت اليوم حكم نهائي برفض دعوى الفنان أحمد الفيشاوي،التي طالب فيها بالحصول على تعويض قدره مليون جنيه، إلى جانب رفض فسخ التعاقد الموقع بينه وبين المنتجة، وأقرت صحة العقد".

فيلم "اللعبة الأمريكاني" عرض عام 2019، بعد إسناد البطولة إلى الفنان أحمد فهمي، بدلا من الفنان أحمد الفيشاوي، وشاركت في بطولته الفنانة ناهد السباعي، مع أيمن القيسوني، وشيماء سيف، وأحمد الشامي، انتصار، وبيومي فؤاد، وداليا البحيري، ومن تأليف الراحل مدحت السباعي، وإخراج مصطفي أبوسيف