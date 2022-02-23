بعد إعلان حمو بيكا تقدمه ببلاغ للنيابة.. هاني شاكر يصدر بيانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منظومة حاكمة لكافة أعماله، مشيرا إلى أن النقابة طوال الست أعوام الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس.

وأوضح هاني شاكر في بيان صحفي أن أي إدعاء على أعمال المجلس أو على أحد أعضائه لكونه عضوا من الجمعية العمومية أو الجهاز الإداري، فأن هذه الإدعاءات محلها النيابة العامة تناقش أدلتها ثبوتا وعدما وليس محلها مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد هاني شاكر على أن النقابة حريصة كل الحرص على الدعم الكامل لتقديم كافة الدعم لجهات التحقيق لاستبيان الحقيقة للجميع.

كان المحامي بالنقض إبراهيم السعيد، محامي مطرب المهرجانات حمو بيكا، أكد تقدمه اليوم الأربعاء ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بالنيابة عن موكله "بيكا"، مشيرا إلى جديته في الكشف عن الوقائع التي سبق وتحدث عنها في برامج تليفزيونية عن الرشاوى المالية في النقابة.