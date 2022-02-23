تعرضه "نتفليكس".. خيري بشارة وساندرا نشأت يتحدثان عن "في الحب.. والحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت نتفليكس عن البوستر الرسمي وموعد عرض سلسلة "في الحب… والحياة" المكونة من 8 أفلام قصيرة منفصلة تعكس منظور الحب في إطار درامي في 6 دول عربية مختلفة وهي (مصر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، والسعودية، ولبنان).

يحكي كل فيلم من السلسلة عن قصة تتعلق بالحب يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء وتحدث جميعها في يوم واحد وهو عيد الحب.

تجمع السلسلة نخبة من المخرجين العرب المبدعين والحاصلين على عدة جوائز عالمية ومحلية، وهم المخرج هاني أبو أسعد والمخرجة أميرة دياب من فلسطين، والمخرج عبدالمحسن الضبعان من السعودية، والمخرج هشام العسري من المغرب، والمخرج خيري بشارة، والمخرجة ساندرا نشأت من مصر، والمخرجة كوثر بن هنية من تونس، والمخرج محمود الصباغ من السعودية والمخرج ميشيل كمون من لبنان.

يحمل كل فيلم رؤية مخرجه ومنظوره عن الحب وكيف يعبر الأشخاص عن الحب باختلاف ثقافتهم وخلفياتهم، والقصص الدرامية في كل فيلم قصير قائمة بذاتها وليست متصلة بباقي الحلقات.

كل حلقة في الحلقات الثمانية تحكي عن الحب بطريقة مختلفة، ويعلق المخرج المصري خيري بشارة على ذلك في بيان صحفي قائلاً: "لا يناقش الفيلم فترة محددة ولا مكاناً بعينه. تتجول الشخصيات في عالم خيالي لمجتمع مخيف وغير إنساني، حيث يُمنَع عيد الحب ويُعاقَب أولئك الذين يحتفلون به، لدرجة أن اللون الأحمر أصبح من المحرمات، والكتب والأغاني والأفلام التي تعبر عن الحب باتت محظورة".

وتابع "يستكشف الفيلم محاولات الإنسان لاستعادة الحرية والسعادة، ويؤكد أن التغلب على القمع والخوف ليس مستحيلاً. شعرت أثناء صنع الفيلم أنني أقدم تحية لفيلم المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو (فهرنهايت 451) (1966)، ولكن عبر إحيائه بتناول جديد. أستمتع دائماً بصنع الأفلام التي تعكس الزمان والمكان، والتي لا ترتبط بالواقع الحقيقي".

قالت المخرجة ساندرا نشأت عن قصتها في فيلم "أخويا" وكيفية تعبيرها عن الشمول في الحب وتقبل الناس باختلافهم، "عبرت عن هذا من خلال القصة والشخصيات بشكل فريد وخاصة الطفل من أصحاب الهمم الذي لعب الدور الرئيسي في القصة"، وأضافت قائلة: "متلازمة الحب هي متلازمة الحياة، بقيَت ما بقيَ".

السلسلة من إنتاج شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو (انطوان خليفة). صنع "في الحب… والحياة" بعدسة نخبة من المخرجين العرب ليشاهده العالم في 190 دولة ومترجماً بـ33 لغة ومدبلجاً إلى 5 لغات، يعرض فقط على نتفليكس يوم 10 مارس.

عن "في الحب… والحياة" احتفاءً بالحب في العالم العربي، تستكشف سلسلة مقتطفات من إعداد كاتبة السيناريو المصرية عزة شلبي الحب بمنظوره العام والعلاقات عن كثب، من خلال قصص من مصر ولبنان وفلسطين والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس. وتضم هذه المجموعة المتنوعة، ذات التصنيفات الفنية المختلفة، والتي تشوبها الكوميديا السوداء، ثمانية أفلام قصيرة من المخرجين خيري بشارة وكوثر بن هنية وهاني أبو أسعد وأميرة دياب وميشيل كمون ومحمود صباغ وساندرا نشأت وعبدالمحسن الضبعان وهشام العسري.

القصة الأولى - يوم الحداد الوطني في المكسيك

كتابة: نورا الشيخ

إخراج: خيري بشارة

بطولة: آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي، نورا شيشة

القصة الثانية - أخويا

كتابة: رفيق مرقص

إخراج: ساندرا نشأت

بطولة: أحمد عز، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، أدهم حسام

الحكاية الثالثة - القلب الأحمر الكبير

كتابة: ميشيل كمون

إخراج: ميشيل كمون

بطولة: ايلي نجيم، ريتا حايك، فادي أبي سمرا

الحكاية الرابعة- سيدي فالنتين

كتابة: هشام العسري

إخراج: هشام العسري

بطولة: ناصر أقباب، فاطمة الزهراء قنبوع

القصة الخامسة - كازوز

كتابة: أميرة دياب

إخراج: هاني أبو أسعد وأميرة دياب

بطولة: عامر حليحل، شادن قنبورة، سامر بشارات

القصة السادسة - حب في ستوديو العمَارية

كتابة: محمود الصباغ

إخراج: محمود الصباغ

بطولة: سامي حنفي، ضي الهلالي، سارة بارد

الحكاية السابعة - الأعشى

كتابة: محمد آل حمود، وعبدالمحسن الضبعان

إخراج: عبدالمحسن الضبعان

بطولة: مشعل المطيري، ريم الحبيب

القصة الثامنة - مسلخ السعادة

كتابة: كوثر بن هنية

إخراج: كوثر بن هنية

بطولة: عبدالحميد بوشناق، مراد الغرسلي، أنيسة داود