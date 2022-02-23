قبل خضوعه لقسطرة بالقلب.. طارق الشناوي يكشف تطورات حالة سمير صبري الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

كشف الناقد طارق الشناوي، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، موضحا أن الفحوصات الطبية التي أجراها، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب.

الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "من المقرر خضوع الفنان سمير صبري، صباح الخميس، لجراحة لعمل قسطرة في القلب، وذلك بعد تأكيد الفحوصات الطبية التي خضع لها بالمستشفى، الحاجة لها".

وتابع: "الفنان سمير صبري، يستعد للجراحة وهو في حالة جيدة، وأتمنى له الشفاء العاجل"، وأكد أن ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، غير صحيح، موضحا أنها مجرد شائعات، وطالب بالتوقف عن إطلاقها.

الشناوي كان قد كتب أمس الثلاثاء عبر صفحته في موقع "فيسبوك" عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي (ذكرياتي) مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".

وتابع: "سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله، وأتمنى أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير متعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".