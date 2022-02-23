قبل عرضها.. تعرف على كلمات الأغنية المُهداة لسوسن بدر في "أبو العروسة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تشهد الحلقة العشرون من مسلسل "أبو العروسة-الجزء الثالث"، المقرر عرضها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، تقديم أغاني كإهداء إلى الأم "عايدة"، وهي الشخصية التي تؤديها الفنانة سوسن بدر.

الشاعر وليد جلال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الأغنية الأولى بعنوان (متزعليش) غناء وألحان وتوزيع خالدعز، مهداة إلى (عايدة- الفنانة سوسن بدر) من الزوج والأب (عبدالحميد- الفنان سيد رجب)".

وتابع: "الأغنية الثانية (يا أطيب قلب) مهداة أيضا لها، وهي غناء المجموعة وألحان وتوزيع خالد عز، وتقدم مع احتفال الأسرة بها".

وليد أضاف: "وتقول كلمات الأغنية (يا أطيب قلب في الدنيا، يا أغلى الناس ياحبيبتنا/ يطول ربنا في عمرك/ تعيشي تنوري بيتنا/ إنتي عارفة أنت بالنسبة لنا إيه/ إنتي بالنسبة لنا حياة/ حب وراحة وحضن وأمان/ إنتي بالنسبة لنا حنان/ أخت وأم وصاحبة كمان/ جمايلك تاج على راسنا/ وكل الشكر ميكفيش/ نشيلك جوه في عينينا، ومهما عملنا منوفيش".

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هاني كمال، ويشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، ندا عادل.