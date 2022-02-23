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"تعبانة جدا".. إصابة تيسير فهمي بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، عن إصابتها بفيروس ، مؤكدة أن حالتها صعبة.

وكتبت تيسير، عبر حسابها على "فيسبوك": "ممكن تدعولي.. عندي كورونا وتعبانة جدا".

وكانت الفنانة تيسير فهمي، أعلنت في نوفمبر الماضي، وفاة شقيقها بعد تعرضه لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وكتبت: "شقيقي علي في ذمة الله ".

وتأتي وفاة شقيق تيسير فهمي بعد 9 أشهر من وفاة شقيقتها، إذ أعلنت في فبراير الماضي عن رحيلها، وكتبت: "شقيقتي في ذمة الله ربنا يرحمها".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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