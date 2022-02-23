رشا سامي العدل تتجه لبيع المأكولات في دهب: "مش هستنى لحد ما أشحت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة رشا سامي العدل، عن افتتاحها مشروع عربة للطعام في مدينة دهب.

وقالت رشا، في فيديو عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أنا بفكر في الموضوع ده بقالي فترة، جيت دهب في شهر 7 اللي فات وقررت أشتغل، والناس عارفة إني ممثلة، بس أنا مش بشتغل كتير، أنا مش بلقي اللوم على حد، أنا نقابية بقالي 20 سنة، والنقابة على عيني وعلى راسي، وكل اللي بيطلعلي من النقابة هو الكارنيه والتأمين الصحي".

أضافت: "كمان لا ألقي اللوم على أصدقائي المخرجين والمنتجين،، وروحت طلبت شغل وهما متحركوش عشان كل واحد حر، وكفاية أجي على نفسي عشان خاطر الناس وأولادي، أنا تمردت أولا على بيتي وعلى ماما وأولادي وقولت إن أي حاجة مش مريحاني مش هقبلها ولا هعملها، والقرار ده ريحني جدا".

تابعت: "من شهر 7 اللي فات أنا بصلح من نفسي حاجات، ممكن يكون العيب فيّا ومش بقول إني ملاك، كلنا بناخد قرارات غلط، وأنا اخطأت كتير فى حياتي، وأول الأخطاء عشان اتجوزت مرتين غلط، مش هلوم راجل اتجوزته ومصرفش على بنته، وأنا عشان اتربيت كويس مش هطلع أقطع في حد".

استكملت: "الناس بقت بتدوس عليّا عشان مش بتملق، أنا سعيت وفشلت، وأنا مش بركب تريند، اللي بعمله دلوقتي عشان أكسب لقمة حلال، وأنا مش بركب التريند عشان أنا كتبت عن المشروع ده من فترة طويلة، عايزة أقول إن سهل جدا أخد فلوس من أهلي، ومحدش هيتأخر عليا، بس أنا مش هستنى لحد ما أشحت أو أقول لله يا محسنين، وكل عيلتي جزمتهم على راسي".

اختتمت: "أنا مش هعيب على حد خالص سواء النقابة أو أهلي، يمكن أنا اللي غلط، بس مستعدة أتحمل نتيجة أخطائي، بس أنا هعمل اللي ربنا يقدرني عليه، إذا كان في دهب أو القاهرة أو أي مكان في الدنيا".

وتوفي الفنان سامي العدل في عام 2015 عن عمر ناهز الـ68 عامًا.