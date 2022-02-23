مسلسلات "شاهد" في رمضان 2022.. محمد رمضان ونيللي كريم بالمقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت منصة "شاهد" عن القائمة الأولية لمسلسلاتها في شهر رمضان 2022.

وجاءت مسلسلات رمضان 2022 التي روجت لها "شاهد" عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:

- "المشوار" لمحمد رمضان.

- "فاتن أمل حربي" لنيللي كريم.

- "العاصوف 3" لناصر القصبي.

- "من شارع الهرم للمسيلة" لهدى حسين.

- "بيبي" لشجون الهاجري.

- "من إلى" لقصي خولي.

- "سكة سفر" لسعد عزيز.

وشوّقت "شاهد" لجمهورها للمزيد من المسلسلات التي تُعرض في موسم دراما رمضان 2022، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة لأقوى نجوم الوطن العربي.

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