الارشيف / فن ومشاهير

مسلسلات "شاهد" في رمضان 2022.. محمد رمضان ونيللي كريم بالمقدمة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت منصة "شاهد" عن القائمة الأولية لمسلسلاتها في شهر رمضان 2022.

وجاءت مسلسلات رمضان 2022 التي روجت لها "شاهد" عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:

- "المشوار" لمحمد رمضان.

- "فاتن أمل حربي" لنيللي كريم.

- "العاصوف 3" لناصر القصبي.

- "من شارع الهرم للمسيلة" لهدى حسين.

- "بيبي" لشجون الهاجري.

- "من إلى" لقصي خولي.

- "سكة سفر" لسعد عزيز.

وشوّقت "شاهد" لجمهورها للمزيد من المسلسلات التي تُعرض في موسم دراما رمضان 2022، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة لأقوى نجوم الوطن العربي.

اقرأ أيضا| خريطة مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل 30 عملا في السباق بشكل مبدئي

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا