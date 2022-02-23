أنغام سيدة الطرب المصري في هذا العصر !

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

أنغام فنانة مصرية بدءات مسيرتها الغنائية في سن المراهقة، وإستطاعت على مدار نحو ٣٥ عاماً أن تتربع على عرش الأغنية الطربية في مصر, ولا ينافسها في هذا العصر أي مطربة على هذا اللقب, رغم بروز أسماء عديدة طوال ثلاثة عقود لكن بقيت لأنغام في القمة وغابت الأسماء الأخرى.

الفنانة المصرية أنغام

تتميز أنغام بأداء اللون الرومانسي وقدمت العديد من الأعمال المليئة بالإحساس والمشاعر التي تلامس القلوب, تنوعت إختياراتها وخاضت تجربة تقديم الأغاني الإيقاعية المعاصرة مثل أغنية ” سيدي وصالك”, التي حققت لها إنتشاراً في كل أنحاء العالم العربي, وتفوقت أنغام بأداء الأعمال الخليجية وتعد صاحبة قاعدة جماهيرية كبيرة في منطقة الخليج, وتنافس أهم المطربات هناك ودائماً حفلاتها ومهرجاناتها مكتملة العدد في السعودية والكويت والامارات وغيرها.

تعرف أنغام بعشقها للسيدة فيروز وهي تتقن غناء أغنياتها التي حفظتها عن ظهر قلب منذ الصغر, كما وخاضت تجربة تقديم أغنية لبنانية مع الملحن هشام بولس والشاعرة كاترين معوض, لكنها لم تحقق النجاح الكبير.

الفنانة المصرية أنغام

تتمتع ” أم عمر” بذكاء فني شديد إذ لم تجعل أي حدث مر في حياتها الشخصية أن يؤثر سلباً, على مسيرتها الفنية وعلاقتها مع جمهورها على عكس فنانين آخرين كانت حياتهم الخاصة سبباً في تراجعهم, وتمكنت من جعل كل أمورها الخاصة بعيدة التأثير على فنها, لذا فهي باقية على عرش الأغنية المصرية متربعة دون منافسة لها حتى الآن وهذا ما يجعل أنغام مطربة الطرب المصري في عصرنا الحالي.