كلاسيكو الأرض.. تحديد موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا، اليوم الأربعاء، موعد لقاء كلاسيكو الدور الثاني في الليغا، بين ريال مدريد وبرشلونة.

وحسب بيان الرابطة، سيقام لقاء الكلاسيكو في الجولة 29 على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 20 مارس/ آذار المقبل في تمام الساعة 8 مساء، بتوقيت غرينتش.

وكان ريال مدريد قد حسم لقاء كلاسيكو الدور الأول على ملعب كامب نو، بنتيجة 2-1.

وستكون هذه أول زيارة لبرشلونة تحت قيادة مدربه تشافي إلى ملعب سانتياغو برنابيو، وثاني كلاسيكو للمدرب بعد مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض الشهر الماضي حينما خسر البارسا بصعوبة 3-2.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع، برصيد 42 نقطة من 24 مباراة.

ويتربع النجم الأرجنتيني لاعب برشلونة السابق ليونيل ميسي المنتقل لفريق باريس سان جيرمان صدارة هدافي الكلاسيكو بتسجيله 26 هدفًا في 42 مباراة متفوقًا بفارق واضح على دي ستيفانو الذي شارك في 30 مباراة مسجلًا 18 هدفًا .

يذكر أن أول ظهور لميسي أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض كان في 19 نوفمبر 2005، وهي المباراة التي كان البرازيلي رونالدينيو ملهما فيها حين فاز برشلونة 3-0 على ريال مدريد في قلب سانتياغو برنابيو.