فيديو طريف.. زرافة تداعب رضيعا في حديقة حيوان أمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أثار مقطع فيديو يظهر موقفا طريفا بين زرافة وطفل رضيع في إحدى حدائق الحيوانات الأمريكية، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناشرو الفيديو إن هذا الموقف حدث يوم الأحد 20 فبراير/شباط الجاري في حديقة حيوان بمدينة ستراتفورد بولاية ميسوري الأمريكية.

وأوضح والد الطفل الرضيع الذي ظهر في الفيديو، أنهم كانوا في رحلة “سفاري” لحديقة حيوانات برية في ولاية ميسوري عندما التقوا بأقرب ذكر زرافة، والذي بدا معجبا للغاية برضيعهم بيكيت.

وراح ذكر الزرافة يداعب رأس الرضيع، فيما لم يخف الأخير وظل واقفا مستمتعا بمداعبة الحيوان الأليف له، الأمر الذي أثار إعجاب الحضور.

وتعد الزرافات مجرد حيوانات جميلة ذات رقبة طويلة تجتذب العدد الأكبر من زائري حدائق الحيوانات أو الراغبين في الحصول على صور بجوارها خلال الرحلات.