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مصر.. أمن الدولة يدخل على خط أزمة إبراهيم عيسى

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

إبراهيم عيسى

قال المحامي المصري عمرو ﻋﺒﺪ السلام، إن جهات التحقيق أمرت بإحالة بلاغ ضد إبراهيم عيسى لاتهامه بازدراء الأديان وإنكار المعراج ونشر الفتنة بين المجتمع، إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضح ﻋﺒﺪ السلام أن جهات التحقيق اطلعت على بلاغه الذي يتهم فيه إبراهيم عيسى، بتهمة استغلال الدين في الترويج للأفكار المتطرفة، وازدراء الدين الإسلامي بإنكاره لحادث المعراج، والتشويش على إقامة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

وذكر عبد السلام في بلاغه أن المبلغ ضده قد دأب بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة من خلال البرنامج الذي يقدمه تحت مسمى “حديث القاهرة ” المذاع عبر فضائية قناة “القاهرة والناس ” على استغلال الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير، قاصدًا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوبتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح، قاصدا من ذلك إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديريه بمفهومه الواسع الأمن المجتمعي –والأسري –والديني – والسلام الاجتماعي.

وتابع عبد السلام في بلاغه أنه قبل أيام قليلة وقبل الاحتفال السنوي بليلة الإسراء والمعراج التي يشهدها العالم العربي والإسلامي في شتي بقاع الأرض وتُخصص له الدولة المصرية احتفالا خاصا احتفاء بها – أطل علينا المبلغ ضده عبر برنامجه بوجه غابر يغشاه سواد قلب غلفه كره الدين وعقل امتلأ بكل ما هو متطرف وشاذ اعتنقه واستقر بوجدانه ليواصل استمرار نشاطه الإجرامي وأفكاره المتطرفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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