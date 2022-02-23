محمد صلاح يختار هذا الممثل لتجسيد حياته الشخصية في فيلم.. لن تصدق من هو؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 06:57 مساءً - رشح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي؛ مواطنه الممثل العالمي صاحب الأصول المصرية رامي مالك لتجسيد شخصيته في حال قرّر صلاح عمل قصة حياته وتقديمها كفيلم، كما توقع أنه سيكون فيلما متميزا.

وقال صلاح في لقاء تلفزيوني مجيبًا عن سؤال حول من يفضل تجسيد شخصيته في عمل فني: “إذا حدث فأنا واثق أنه سيكون فيلما وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى، سيكون ممتعا لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار”.

وقدم له المحاور الممثل العالمي ذا الأصول المصرية رامي مالك كمرشح لتجسيد شخصيته ورد عليه صلاح قائلا: “نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه في حفل سابق وهو يتحدث العربية قليلًا ويعرف الثقافة العربية وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد.

محمد صلاح ورامي مالك في حفل مجلة “تايم” للشخصيات الأكثر تأثيرا

وفي وقتٍ سابق من العام 2019، أقامت “مجلة تايم” الأمريكية حفل للشخصيات الأكثر تأثيرًا، وخطف محمد صلاح الأنظار وسط حشد النجوم المتواجدين به، حيث كان هناك اهتمام خاص به، وحصدت صوره بالحفل تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، وأشهرها صورته مع الممثل العالمي الأمريكي مصري الأصل أيضًا رامي مالك.

أول لقاء بين رامي مالك ومحمد صلاح

صور محمد صلاح ورامي مالك في حفل مجلة “تايم الأمريكية” للشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، تم تداولها على نطاق واسع عبر «إنستجرام» و«تويتر»، مع كثير من عبارات الإشادة بمستوى موهبة كل منهما، فالأول حقق إنجازات مهمة مع فريق نادي ليفر بول الإنجليزي، والثاني حصل وقتها في نفس العام على أوسكار التمثيل عن دوره في فيلم ” Bohemian Rhapsody“.

ويعتبر هذا هو اللقاء الأول بين النجمين العالميين رامي مالك ومحمد صلاح، حيث كان تواجدهما معا محط أنظار الجميع.

وكان محمد صلاح قد خطف الأنظار خلال الحفل بعفويته وتصرفاته المرحة، كما التقط صورة مميزة مع النجمة العالمية إيميليا كلارك طلة مسلسل “لعبة العروش”.

محمد صلاح كان قد نشر صورة له فور وصوله إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور حفل مجلة “تايم” وهو يتناول البيتزا بأحد المطاعم.

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