نجم برنامج X Factor يصرخ في الشارع مناديا على والدته .. والجمهور : ” هل فقد عقله ؟ “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 06:57 مساءً - تصدر إسم نجم برنامج X Factor الفنان المغربي ” محمد الريفي ” مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو أثار حالة من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر محمد الريفي في الفيديو وهو يسير في ساحة الأمم وسط مدينة الدار البيضاء ويصرخ بشكل هيستيري مناديا على والدته قائلا : ” أمي يارب أمي ” .

وتساءل الجمهور حول السبب من وراء ظهور محمد الريفي بهذه الصورة مشيرين إلى سوء حالته النفسية والبعض تحدث عن أنه ربما فقد عقله .

وذلك بعد أن رفضت والدته رؤيته وما صرحت به حول عدم رضاها عنه وتبرؤها منه نتيجة الخلافات الموجودة بينهما .

فكان قد كشف أشقاء الريفي أن زوجة الأخير تسببت في تشتت الأسرة وتدهور حالة الأم الصحية .. وعلى الجانب الآخر اتهم محمد الريفي اشقائه بمنعه من رؤية والدته وهو ما نفته الأم بعد ذلك .