شكرا لقرائتكم خبر عن يجرى قسطرة بالقلب غدا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ سمير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرقد الآن الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، حيث سيجرى قسطرة غدا الخميس، ويخرج بعدها بيومين بعد الاطمئنان على صحته، وفقا لتعليمات الطبيب المعالج وحسب ما يحدده.

وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال اليومين الماضيين، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

وللفنان الكبير سمير صبرى محطات تليفزيونية وسينمائية مهمة قدمها عبر عقود طويلة، ولعل من أشهرها أفلام "البحث عن فضيحة"، مع الزعيم عادل إمام، و"جحيم تحت الماء"، وشاركه البطولة ليلى علوى، و"بالوالدين إحسانا"، من بطولة فريد شوقى وكريمة مختار، و"فتوة الناس الغلابة"، و"احترس من الخط"، مع عادل إمام، وفى الدراما شارك فى مسلسلات "حضرة المتهم أبى"، مع النجم نور الشريف، و"قضية رأى عام"، مع النجمة يسرا، و"حق مشروع"، مع النجم حسين فهمى وغيرها.