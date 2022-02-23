شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يحتفل بخطوبة ابنته مى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان عصام كاريكا بخطوبة ابنته مى فى حفل عائلى، وهى الابنة الكبرى لـ كاريكا تخرجت فى كلية الإعلام، واقتصر الحفل على العروسين فقط وأسرتيهما.

كان الفنان عصام كاريكا قد وصف مهرجان أغنية "شيماء" بـ"التافه"، معلقا:"ممكن بكره أعمل فينك يا نجلاء".

من ناحية أخرى كانت قد نشبت مؤخرا أزمة بين الفنان عصام كاريكا والفنان اللبنانى رامى عياش، بسبب أغنية قديمة غناها عياش منذ 6 سنوات من ألحان كاريكا، وكانت فى أحداث فيلم "باباراتزى - للحب حكاية" الذى تم عرضه عام 2015، حيث اكتشف كاريكا أن رامى عياش طرح الأغنية على موقع يوتيوب، وأنها من إنتاج سفير الأغنية المغربية مصعب العنزى، وألحان عبدالله سالم.