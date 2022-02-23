بمقطع فيديو مثير للجدل .. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب عيار 24

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 05:47 مساءً - شارك الفنان ” محمد رمضان ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمقطع فيديو استعرض من خلاله استخدامه لمعجون أسنان من الذهب عيار 24 . فظهر محمد رمضان في الفيديو من داخل الحمام وهو عاريا ويقوم بغسل أسنانه بفرشاة ومعجون أسنان من الذهب على أنغام أغنيته ” متعودة ” . وكتب رمضان في تعليقه على المقطع : ” صباح الذهب .. معجون أسناني عيار 24 ” . يذكر أن سلسلة من عيادات الأسنان في سويسرا تحمل إسم ” Swiss Smile ” كانت قد أطلقت مؤخرا مجموعة معجون أسنان وفرشاة أسنان . ففرشاة الأسنان مطلية بالذهب الحقيقي في حين أن معجون الأسنان مرصع بالذهب عيار 24 .. ويبلغ سعرها 119 دولارًا أي ما يعادل 1869 جنيها مصريا ..

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