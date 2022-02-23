إنهيار بسنت شوقي ومحمد فراج بالبكاء بعد سؤال صعب حول علاقتهما ويطلبان إيقاف التصوير: «يا لهوي!» – (فيديو)

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 05:47 مساءً - حلّ الفنان محمد فراج ضيفًا علي برنامج ABtalks هو وزوجته بسنت شوقي، ويبدو أن بعض كانت مؤثرة للغاية حيث بكت بسنت خلال الحلقة، ففي آخر سؤال وجهه محمد فـراج لبسنت شـوقي في الحلقة قائلًا لها: “إذا كانت هذه آخر مرة تريني فيها ماذا ستقولين لي؟”.

وبمجرد انتهاء السؤال بكت بسنت وطلبت إيقاف التصوير، ليتوقف فعلا لدقائق وعندما عاد بدأت بسنت تبكي وقالت إنها لا تستطيع حتى تخيل الأمر.

بسنت شوقي تبكي وتتحدث عن أصعب لحظات علاقتها مع محمد فراج

وبعدما قام مقدم البرنامج أنس بوخش بتهدئتها وجهت رسالة إلى فراج قالت فيها: “شكرا على الحب وشكرا على احتوائك ومحاربتك وأنك مستسلمتش وبحبك أوي”، وحكت بسنت شوقي إنها في البداية عندما تعرفت على محمد فراج لم تكن تحبه قائلة “بكرهه وكان شخص مزعج بالنسبة ليا” لكن الصدفة جمعتهما في مسلسل واحد ومشهد استغرق تصويره أكثر من 5 ساعات وبدأ من هذه اللحظة في التقارب.

ولم تتمالك بسنت شوقي دموعها وشرعت بالبكاء لأكثر من مرة خلال اللقاء، وبررت ذلك قائلة إنها عندما تتحدث عن علاقتهما تكون عاطفية بشكل كبير.

محمد فراج وبسنت شوقي يكشفان أسرار علاقتهما

كما تحدثت بسنت عن تفاصيل علاقتها بفراج حيث قالت “الحنية أكثر شيء أحبها في محمد فراج، لأنه يشعرني دائما بالإطمئنان، وهذه الحنية تجبرني أن ابتعد عن القسوة..والخيانة هي الشيء الوحيد الذي قد يكسر علاقتنا، نحن بيننا ثقة كبيرة لكن هذا الشيء هو الوحيد الذي لن اتقبله”، وعن إمكانية عودتها لفراج إذا حدث خيانة قالت بسنت “فكرة العودة بعد الخيانة موجودة المهم هو عودة الثقة سواء بالذهاب إلى طبيب نفسي، المهم أن الشخص الخائن يتقبل أن يعطي كل الضمانات للطرف الآخر حتى تعود له الثقة”.

كما تحدث محمد فراج عن علاقته ببسنت شوقي خلال الحلقة قائلًا: “إذا وضعت عنوانا للمرحلة الحالية في حياتنا اختاره “مولود جديد” لأنني أشعر نفسي هكذا.. أكثر شيء لا أحبه في بسنت شوقي العصبية والصراخ”، وأضاف “تعلمت من بسنت كيف اتقبل عيوب الشخص الآخر قبل مميزاته، ومن كثر حبي وتمسكي بها أصبحت أفهم عيوبها وأحبها واتكيف معها”

انهيار محمد فراج وبسنت شوقي بالبكاء

وانهارت بسنت شوقي بالبكاء بعد حديثها عن المصاعب التي واجهتها في بداية علاقتها بمحمد فراج، وقالت إن الناس يشاهدون فقط اللحظات الجميلة على السجادة الحمراء وأمام الكاميرات، ولكنهما واجها صعوبات ومشاكل في بداية العلاقة، خاصة إنهما لا يتحدثان كثيراً رغم قوة لغة العيون بينهما، وقالت إن محمد فراج كان غير مستمع جيد لها، ولكن علاقتها تحولت للأقوى بعدما تحدثا بصراحة حول علاقتهما ومشاكلها بعد 4 سنوات.

ولم يتمالك محمد فراج دموعه أيضًا خاصة بعد سؤال صعب حول علاقتهما، حيث سأل مقدم البرنامج بسنت شوقي حول الرسالة التي تريد توجيهها لمحمد فراج في حال كانت تلك المرة الأخيرة التي تراه بها، وطلب فراج إيقاف التصوير بسبب انهياره وقال إنه لا يتخيل أبداً هذه اللحظة، وبكت أيضاً بسنت شوقي وقالت إنها تريد أن تشكره على حبه واحتوائه له وعبرت عن حبها الشديد له.

يُذكر أن محمد فراج انشغل الفترة الماضية في تصوير مسلسله “غرفة 207” يتكون من 10 حلقات، من سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وبطولة وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم ويوسف عثمان.

أما بسنت شوقي شاركت مؤخرا في حلقة من حلقات “مسلسل المشهد الأخير” بعنوان “سلف ودين” بطولة نيللي كريم وأحمد داوود.

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