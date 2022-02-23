شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وآسر ياسين يقدمان سلسلة أفلام قصيرة "فى الحب .. والحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتفليكس عن مجموعة من الصور، وموعد عرض سلسلة الأفلام القصيرة الجديدة " في الحب…والحياة " والذى سيشارك فى بطولتها النجمين أحمد عز وأسر ياسين، بـ جانب مجموعة مختلفة من الأبطال من الدول العربية، وتتكون السلسلة من 8 أفلام قصيرة منفصلة، التي ستعكس منظور الحب في إطار درامي في 6 دول عربية مختلفة وهي مصر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، والسعودية، ولبنان، بداية من 10 مارس المقبل.

يحكي كل فيلم من السلسلة عن قصة تتعلق بالحب يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء وتحدث جميعها في يوم واحد وهو عيد الحب، وستطرح سلسلة الأفلام الجديد في 190 دولة ومترجماً بـ 33 لغة و مدبلجاً إلى 5 لغات.

تجمع السلسلة مجموعة من المخرجين العرب، الحاصلين على عدة جوائز عالمية ومحلية ، وهم المخرج هاني أبو أسعد والمخرجة أميرة دياب من فلسطين، والمخرج عبدالمحسن الضبعان من السعودية، والمخرج هشام العسري من المغرب، والمخرج خيري بشارة، والمخرجة ساندرا نشأت من مصر، والمخرجة كوثر بن هنية من تونس، والمخرج محمود الصباغ من السعودية والمخرج ميشيل كمون من لبنان.

يحمل كل فيلم رؤية مخرجه ومنظوره عن الحب وكيف يعبر الأشخاص عن الحب باختلاف ثقافتهم وخلفياتهم، والقصص الدرامية في كل فيلم قصير قائمة بذاتها وليست متصلة بباقي الحلقات.

وعلق المخرج المصري خيري بشارة قائلاً: "لا يناقش الفيلم فترة محددة ولا مكاناً بعينه، ولكن تتجول الشخصيات في عالم خيالي لمجتمع مخيف وغير إنساني، حيث يمنع عيد الحب ويعاقب أولئك الذين يحتفلون به، لدرجة أن اللون الأحمر أصبح من المحرمات، والكتب والأغاني والأفلام التي تعبر عن الحب باتت محظورة، وبالتالى يستكشف الفيلم محاولات الإنسان لاستعادة الحرية والسعادة، ويؤكد أن التغلب على القمع والخوف ليس مستحيلاً".

وأكمل بشارة حديثه قائلا :"شعرت أثناء إخراج الفيلم أنني أقدم تحية لفيلم المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو "فهرنهايت 451" (1966)، ولكن عبر إحيائه بتناول جديد، فأنا أستمتع دائماً بصنع الأفلام التي تعكس الزمان والمكان، والتي لا ترتبط بالواقع الحقيقي".

أما المخرجة ساندرا نشأت كشفت عن قصتها بـ فيلم "أخويا" وكيفية تعبيرها عن الشمول في الحب وتقبل الناس باختلافهم وعبرت عن هذا من خلال القصة والشخصيات بشكل فريد وخاصة الطفل من ذوي أصحاب الهمم الذي لعب الدور الرئيسي في القصة، حيث صرحت قائلة: " متلازمة الحب هي متلازمة الحياة ".



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