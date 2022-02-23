شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الباجورى يتجاهل خبر انفصاله عن زوجته ياسمين رئيس ويروج لأحدث أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى، أمس الثلاثاء، بعد قصة حب عاشتها مع زوجها، حيث وقعا في الحب من النظرة الأولى خلال تصوير مسلسل "عرض خاص" وكان اللقاء الأول، ثم تزوج الاثنان، ودام الزواج أكثر من 11سنة، وبعد تغريدة ياسمين تساءل الجميع عن سبب انفصالهما.

وتجاهل المخرج هادى الباجورى الأمر تماماً ولم يعلق بشىء على حساباته على السوشيال ميديا، واكتفى بالترويج لأحدث أعماله فقط فى الفترة الأخيرة، كما لم يرد على الأسئلة التى كتبها له متابعوه على حسابه على انستجرام.

وقدمت ياسمين رئيس زوجها هادى الباجورى سوياً 5 أعمال، هم مسلسل "عرض خاص" الذى تم عرضه عام 2010 وسجل التجربة التليفزيونية الأولى لهادى الباجورى، ثم بعد ذلك تعاونا فى فيلم "واحد صحيح" والذى كان التجربة السينمائية الأولى لياسمين والذى تسبب فى انطلاقتها الفنية بالمشاركة فى العديد من الأعمال.

فى عام 2016 اجتمعا ياسمين رئيس وهادى الباجورى فى فيلم "هيبتا- المحاضرة الأخيرة"، وتعاونا من جديد فى فيلم "قمر 14" الذى يعرض حالياً فى السينمات، وينتظر عرض فيلم جديد بعنوان "جارة القمر" تم الانتهاء من تصويره مؤخراً ومقررعرضه خلال الفترة المقبلة.