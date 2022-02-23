شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يصور عددا من مشاهد مسلسل "الرايات السوداء" فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر النجم أمير كرارة وأبطال مسلسل "الرايات السوداء" الذى يعد الجزء الثانى من مسلسل "هجمة مرتدة" إلى الأردن لتصوير عدد من مشاهد المسلسل هناك، والعمل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ومن بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، جيهان خليل، وعدد آخر كبير من الفنانين.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" الجزء الأول تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكتبه دويدار وإخرجه أحمد علاء الديب، وقام ببطولته أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.

مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية، ودارت أحداث الجزء الأول أحداثه حول شاب مصرى يعمل فى الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسئولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.