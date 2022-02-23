نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالة سمير صبري بعد دخوله المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، بعد دخوله أحد المستشفيات.

وقالت عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفنان سمير صبري في غرفة عادية بالمستشفى، وليس في الرعاية المركزة، الحمد لله هو أحسن، وحالته الحمد لله مستقرة".

كان الناقد طارق الشناوي، أكد أن ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، غير صحيح، موضحا أنها مجرد شائعات، وطالب بالتوقف عن إطلاقها.

الشناوي عبر "فيسبوك" يوم الثلاثاء، كتب عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي (ذكرياتي) مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".

وتابع: "سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله، وأتمنى أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير متعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".