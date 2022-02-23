"نتفليكس" تكشف موعد عرض "في الحب والحياة".. بين الأبطال أحمد عز وآسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأت شبكة "نتفليكس - Netflix" العالمية، في الترويج لسلسلة أفلام "في الحب والحياة" التي تُعرض عبرها بداية من يوم 10 مارس المقبل.

ونشرت "نتفليكس - Netflix"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من سلسلة "في الحب والحياة" المكونة من 8 أفلام قصيرة منفصلة تعكس منظور الحب في إطار درامي من مصر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، والسعودية، ولبنان.

أفلام "في الحب والحياة" يشارك في بطولتها النجوم العرب: آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي ، نورا شيشة، أحمد عز، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، أدهم حسام، إيلي نجيم، ريتا حايك، فادي أبي سمرا، ناصر أقباب، فاطمة الزهراء قنبوع، عامر حليحل، شادن قنبورة، سامر بشارات، سامي حنفي، ضي الهلالي، سارة بارد، مشعل المطيري، ريم الحبيب، عبد الحميد بوشناق، مراد الغرسلي، وأنيسة داود.

وتجمع السلسلة نخبة من المخرجين العرب، وهم: خيري بشارة وساندرا بصال من مصر، هاني أبو أسعد وأميرة دياب من فلسطين، عبدالمحسن الضبعان ومحمود الصباغ من السعودية، هشام العسري من المغرب، كوثر بن هنية من تونس، وميشيل كمون من لبنان.

سلسلة أفلام "في الحب والحياة" يشاهدها العالم في 190 دولة، مترجمة بـ33 لغة، ومدبلجة إلى 5 لغات، بداية من يوم 10 مارس 2022.