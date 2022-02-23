أسوان لأفلام المرأة: المهرجان صُنّع من أجل الجمهور.. ويصدر عن وعي بقيم وتقاليد الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال الجيوشي:

قالت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إن المهرجان منذ انطلاقه، يحمل طابعا شعبيا ويلتمس نبض الشارع والجمهور المصري ممثلا في جمهور وشعب أسوان الأحب والأقرب لوجدان المهرجان وإدارته التي صنعت المهرجان من أجلهم.

أضافت إدارة المهرجان، في بيان لها، أن المهرجان بهذا التوجه منذ انطلاقه يصدر عن وعي بالحس الشعبي وقيم وتقاليد شعب أسوان خصوصا والشعب المصري عامة، وأنه في هذا السياق لن يسمح بأي تصرف يشوه هذه العلاقة العميقة، مؤكدة على أن المهرجان ينطلق من ثوابت مصرية جماهيرية بالدرجة الأولى.

وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم، اعتذار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالمهرجان.

وتنطلق اليوم الأربعاء، الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذى يستمر حتى 28 فبراير الحالي.

ويشارك في المهرجان 24 فيلمًا قصيرًا من دول عربية وأجنبيةمشاركة هي:"مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وأسبانيا ورومانيا وروسيا ولبنان وكندا وفلسطين".

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.