"الخليج 365" يسأل إدارة "أسوان لأفلام المرأة" عن سبب اعتذار إبراهيم عيسى.. كيف جاء الرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اعتذار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالمهرجان.

وفي بيان نشرته صفحة المهرجان عبر موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اعتذار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالمهرجان".

"الخليج 365" من جانبه تواصل مع إدارة المهرجان للسؤال عن سبب اعتذار إبراهيم عيسى، وجاء الرد أنه اعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري دون إبداء أسباب.

وتنطلق اليوم الأربعاء، الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذى يستمر حتى 28 فبراير الحالي.

ويشارك في المهرجان 24 فيلمًا قصيرًا من دول عربية وأجنبيةمشاركة هي:"مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وأسبانيا ورومانيا وروسيا ولبنان وكندا وفلسطين".

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.