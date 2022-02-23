دنيا سمير غانم ترتدي "سلسلة" تحمل اسم والديها.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لها ترتدي خلالها قلادة تحمل اسم والديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز.

"السلسة" الذهبية التي ارتدتها "دنيا" تحمل اسم والديها، ونشرت صورتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "في قلبي".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.