قلق وخوف… علاقة جينيفر أنيستون وبراد بيت إلى الواجهة مجددا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تعيش الفنانة العالمية جينيفر أنيستون، أوقاتاً عصيبة هذه الفترة خوفاً من الكشف عن أسرار طلاقها من الفنان العالمي براد بيت، والتي تمكنت من إخفائها عن جمهورها ووسائل الإعلام لسنوات طويلة.

ويأتي شعور أنيستون بالقلق حيال نشر زميلها ماثيو بيري في كتابه المنتظر تفاصيل شخصيّة عن زواجها الفاشل من براد بيت.

ومن المقرر إصدار كتاب الممثل الشهير “أصدقاء، عشّاق وأمور رهيبة”، في شهر نوفمبر المقبل، حيث أعلن عنه في منشور عبر حسابه بموقع إنستغرام، وكتب: “لقد كتب عني الكثير في الماضي، والآن حان وقتي لكي أتكلم ويسمع الناس مني”.

وقد كشف أحد المطلعين في مجلة Closer Magazine أن أنيستون قلقة بشدة من أن يتناول زميلها الذي شاركها في بطولة “فريندز”، أسرار زواجها الفاشل من نجم هوليوود براد بيت.

وانفصلت جينيفر عن براد بعد عام من انتهاء تصوير مسلسل “فريندز”، بعد وقوع براد في حب الفنانة العالمية أنجلينا جولي عند تصوير فيلم “Mr & Mrs Smith” عام 2004.

وقال المصدر: “ماثيو بيري لم يقل إن كان الكتاب سيتضمن تفاصيل عن حياة أي شخص آخر، لكن جينيفر تعرف أن ماثيو سيرغب في أن يحقق كتابه أعلى المبيعات، ولتحقيق ذلك سيحتاج إلى كشف أكبر عدد ممكن من الأسرار المثيرة، وبالتالي تخشى أن تكون قصتها مع براد بيت أحد الأسرار التي يتم استغلالها في الكتاب”.

وتابع المصدر: “ما يزيد قلق أنيستون أن بيري كان مطّلعاً على أكثر انفصال مفاجئ في التاريخ، فهو يعلم أن الجميع يريد معرفة ما يمتلكه من معلومات عن ثنائي هوليوود الشهير”.

والجدير بالذكر أن أبطال مسلسل “فريندز” كورتني كوكس، وجنيفر أنيستون، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وماثيو بيري، وديفيد شويمر كانوا يستضيفون مجموعة كاملة من الضيوف المشاهير في العرض خلال 10 سنوات، بما في ذلك بول رود، جوليا روبرتس، سوزان ساراندون وجورج كلوني وغيرهم من المشاهير.