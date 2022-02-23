ياسمين رئيس تعلن طلاقها: عشرة طويلة ولكنها لم تدم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​ طلاقها من زوجها المخرج ​هادي الباجوري​ بعد زواج دام لأكثر من 11 سنة وطفل اسمياه سليم.

واستعانت ياسمين رئيس بآية قرآنية عن الطلاق، وكتبت: “بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، صدق الله العظيم”.

وأضافت: “الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

ولم تكشف ياسمين عن أسباب الطلاق حتى الآن، وحتى إن كان الطلاق قد تم بالتراضي بين الطرفين أو حصلت أي مشاكل بينهما، ولكنه جاء بعد تصريحات الباجوري الأخيرة المثيرة، ومنها: “معنديش مشكلة أن مراتي ياسمين رئيس تعمل نفس مشهد منى زكي في فيلم “أصحاب ولا أعز”، هي حرة بكون مبسوط لما الجمهور بيقولي يا “جوز الممثلة” ونجاح ياسمين رئيس جزء من نجاحي عن السينما النظيفة، في فرق بين بوسة الحب وبوسة القذارة عن بوسة فيلم قمر 1″، الجمهور لو زعلان يتعالج لكن أنا مش هغير من نفسي عشان أعجب حد.

وكانت الممثلة الفلسطينية ياسمين رئيس قد قدمت رغم قصر مشوارها الفني ادواراً متنوعة عبر السينما المصرية وعبر التلفزيون. وقد تميزت دائماً بإطلالتها الجريئة والمتميزة سواء في أدوارها التمثيلية أو في المهرجانات واللقاءات.

وحصلت على الكثير من الجوائز والتكريمات على الأعمال التي قدمتها.

وأثارت ياسمين رئيس الجدل بإطلالتها دائماً، فكانت تعتمد إلى الظهور بإطلالات مميزة ومتنوعة من قصة الشعر إلى الملابس.

ففي العام 2014 ظهرت في مهرجان دبي بإطلالة أشبه بالبيجاما على طريقة الفنانة سيلينا غوميز مما جعل إطلالتها الأبرز حينها.

وانتشرت في العام 2019 إشاعة عن انفصال ياسمين عن زوجها بعد إطلاقها تغريدة على تويتر تتحدث عن الفراق ولكنها عادت ونفت خبر الانفصال مؤكدة أن الشائعة تسبب القلق والتوتر لها ولعائلتها.