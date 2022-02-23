عمرو دياب يحذف أغنياته من “يوتيوب”… وجمهوره يسأل عن السبب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

على مدار الساعات القليلة الماضية احتل المطرب عمرو دياب مؤشرات بحث جوجل عربيًا ومختلف تريندات السوشيال ميديا وذلك عقب مفاجأة اختفاء ألبوماته الغنائية.

وفي خطوة مفاجئة للجميع، قام الفنان المصري عمرو دياب بمسح كل نسخ الاستديو والفيديو كليب لأغنياته من قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، والمنصات الرقمية المشفرة.

وأعلنت شركة “ناي” المملوكة لدياب وصاحبة الحقوق الحصرية لأغنيات عمرو دياب، أنها تعاقدت مع تطبيق رقمي للاستحواذ على كل الأغاني.

عمرو دياب قام بحذف النسخة الأصلية للألبومات والأغاني المملوكة له، ومن أبرزها ألبوماته الأخيرة، “أحلى وأحلى”، و”معدي الناس”، و”كل حياتي”، و”يا أنا يا لأ”، وغيرها من الأغاني.

وترك دياب لمتابعي قناته على اليوتيوب مقاطع من حفلاته فقط، وبعض الإعلانات، والأغاني القديمة التي لم تنتجها شركة “ناي” المملوكة له.

وأثار حذف أغانى عمرو دياب تكنهات جمهوره حول تحضيره لمفاجأة جديدة يطرحها الهضبة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشار إلي أن عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا، مؤخرا، داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس وسط حضور أكثر من 30 ألف متفرج، والذين حضروا للاستماع لنجمهم المفضل “الهضبة”.

وقدم الهضبة عددًا من أغانيه الشهيرة التي استمتع بها الحضور، كما أنه رحب بالجمهور ووجه لهم الشكر على حضورهم الحفل الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أسابيع.

وتم بناء مسرح قام بتنفيذه المهندس حامد عرفة ومهندس الصوت عماد نبيل وأحمد عصام، الفاير شو وصبحى مراد، مسارح، وتنظم هيدج هوج تحت إشراف حفلات المنارة محمد هيكل، والتغطية الإعلامية وديع عزمى، وتفاعل عمرو مع الجمهور واستمر الحفل على مدار ساعتين ونصف، وتم غلق الأبواب بعد بداية الحفل بسبب الحضور الضخم.

وأعلن القائمون على حفل عمرو دياب في المنارة بمنطقة التجمع الخامس عن 10 ممنوعات في الحفل، من بينهم المخدرات والأسلحة، فيما حرص القائمون على الحفل بالالتزام بجميع الإجراءات اللازمة للحماية من فيروس كورونا.