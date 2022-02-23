"باجي مرة" أغنية ملحمية بتوقيع يزن السعيد

بيروت - نادين محمد - طرح الفنان الأردني يزن السعيد أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان " باجي مرة" باللهجة المصرية بطابع الدراما الرومانسية، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر اسماعيل. وتم إطلاق الأغنية على قناة اليوتيوب الرسمية وجميع تطبيقات الموسيقى من خلال شركة شبكة لتوزيع الموسيقى الرقمية.

كما واعتمد يزن على العملة الرقمية NFT كصورة غلاف للأغنية، والتي سيتم طرها في الاسواق المالية الرقمية قريباً. ولأول مرة في الوطن العربي يتم الترويج لصورة تمثل العملة الرقمية في عالم الفن.

ويؤكد الفنان يزن أن أغنية باجي مرة، هي أغنية ملحمية بطابع درامي رومانسي وروحاني، وهي مختلفة عن جميع الأغاني الرومانسية التي طرحها في السابق.

ويقوم الفنان يزن بوضع اللمسات النهائية لأغنية " قمر الليالي" التي ستكون مفاجأة لجميع الجمهور في الوطن العربي.

