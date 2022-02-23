شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر وداليا البحيرى وباسم سمرة يصلون أسوان لحضور مهرجانها لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سوسن بدر، جمهورها بصورة تجمعها بالفنان باسم سمرة والفنانة داليا البحيرى، وهم في المطار لحضور فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وكتبت سوسن بدر، على الصورة قائلة:"فى الطريق إلى أسوان مع داليا البحيرى وباسم سمرة".



سوسن بدر

وتنطلق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مساء اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الاثنين المقبل، ومن المكرمين في هذه الدورة النجمة سوسن بدر، والمخرجة أنعام محمد على، ويشارك في المهرجان 24 فيلما قصيرا من دول عربية وأجنبية، من مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وأسبانيا ورومانيا وروسيا ولبنان وكندا وفلسطين وجنوب إفريقيا.

وكشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجان تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي ومسابقة الفيلم القصير ولجنة النقاد بالدورة السادسة، ويمنح الاتحاد الأوروبى جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، ويرأس لجنة التحكيم المخرج المصري مجدي أحمد على، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة البولندية "أولا سلوى" وهي عضو نشط في الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى)، ويشارك باللجنة من مصر الكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح، ومن تونس تشارك الباحثة والمبرمجة إنصاف أوهيبة، وتضم اللجنة كذلك الكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان.