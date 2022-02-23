شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى يعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اعتذار الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصرى بالمهرجان.

وكشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجان تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي ومسابقة الفيلم القصير ولجنة النقاد بالدورة السادسة، ويمنح الاتحاد الأوروبى جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، ويرأس لجنة التحكيم المخرج المصري مجدي أحمد على، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة البولندية "أولا سلوى" وهي عضو نشط في الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى)، ويشارك باللجنة من مصر الكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح، ومن تونس تشارك الباحثة والمبرمجة إنصاف أوهيبة، وتضم اللجنة كذلك الكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان.

يذكر أن مهرجان أسوان تنطلق فعاليات الدورة السادسة له مساء اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الاثنين المقبل، ومن المكرمين في هذه الدورة النجمة سوسن بدر، والمخرجة أنعام محمد على.