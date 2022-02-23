شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تماسيح النيل" يحصد 2 مليون و500 ألف جنيه إيرادات بعد شهر عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "تماسيح النيل" إلى 2 مليوناً و 500 ألف جنيه في شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك بعد 4 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 26 يناير الماضى، مع احتفال صناعه وأبطاله بإنطلاق عرضه، وذلك خلال عرض خاص أقيم فى أحد المولات الكبرى بمنطقة أكتوبر.

وجاءت تفاصيل إيرادات الفيلم خلال الـ 5 أسابيع عرض كالتالى: مليون و185 ألف جنيه في الأسبوع الأول، 653 ألف جنيه في الأسبوع الثانى، 425 ألف جنيه في الأسبوع الثالث، 225 ألف جنيه في الأسبوع الرابع.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لمى كتكت، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.