شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان الدولى لأفلام المرأة:المهرجان يلتمس نبض الشارع الأسوانى ويهدف لتثقيفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أن المهرجان منذ انطلاقه، يحمل طابعًا شعبيًا ويلتمس نبض الشارع والجمهور المصرى ممثلا في جمهور وشعب أسوان الأحب والأقرب لوجدان المهرجان وإدارته التى صنعت المهرجان من أجلهم، وأن المهرجان بهذا التوجه منذ انطلاقه يصدرعن وعى بالحس الشعبى وقيم وتقاليد شعب أسوان خصوصا والشعب المصري عامة، وأنه في هذا السياق لن يسمح بأى تصرف يشوه هذه العلاقة العميقة، وأننا ننطلق من ثوابت مصرية جماهيرية بالدرجة الأولى.

وكشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجان تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي ومسابقة الفيلم القصير ولجنة النقاد بالدورة السادسة، ويمنح الاتحاد الأوروبى جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، ويرأس لجنة التحكيم المخرج المصري مجدي أحمد على، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة البولندية "أولا سلوى" وهي عضو نشط في الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى)، ويشارك باللجنة من مصر الكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح، ومن تونس تشارك الباحثة والمبرمجة إنصاف أوهيبة، وتضم اللجنة كذلك الكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان.

يذكر أن مهرجان أسوان تنطلق فعاليات الدورة السادسة له مساء اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الاثنين المقبل، ومن المكرمين في هذه الدورة النجمة سوسن بدر، والمخرجة أنعام محمد على.