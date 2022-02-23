شكرا لقرائتكم خبر عن أول مديرة أعمال لتوم كروز تكشف سر رفضه لمصافحة نادلة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت أول مديرة أعمال للنجم الأمريكى الشهير، توم كروز، عن جوانب مخيفة من شخصيته، وقالت إيلين برلين في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها تعاقدت مع توم كروز لكي تدير أعماله بعد وقت قصير من عيد ميلاده الـ 18، وكانت أول مديرة أعمال له، ولكن علاقتهما المهنية انتهت عندما انتقل من لوس أنجلوس إلى نيويورك بعد نجاح فيلمه الشهير "Top Gun" في منتصف الثمانينيات.

وذكرت برلين، إحدى الوقائع التى لا تنساها أبدا لكروز عندما رفض مصافحة نادلة في مطعم، وقتما كان يصور فيلمه "Taps" في عام 1981،وذلك بحجة أنه مازال يتقمص الشخصية الدرامية التي يجسدها في أحداث العمل، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت برلين "سألت النادلة توم كروز "ألست أحد الممثلين؟"، وكشفت أنه ظهر الانزعاج على ملامح كروز بعد أن تعرفت عليه، ثم لا يوجه حديثه لها ويقول لي "من فضلك أخبريها ألا تسألني أي أسئلة، فأنا مازلت في الشخصية".

وأكدت إيلين برلين في تصريحاتها أن توم كروز دائما ما "ينشد الكمال" عندما يتعلق الأمر بمسيرته السينمائية، موضحة: "لقد كان دائما طموحا للغاية، ومصمم جدا على أن يكون نجما، ودائما ما لديه هوس بمظهره".

وتابعت: "كنت أتمنى أن يكون لديه أشياء أخرى في حياته، لكنني لا أعتقد أنه يحب الناس، لكنه يحب ما يفعل"، وكشفت أن كروز يعاني من "مزاج رهيب"، وهو ما ظهر في الحادثة الشهيرة التي وقعت قبل عامين، عندما نشرت صحيفة "ذا صن" الأمريكية تسجيلا مسربا له يوضح صراخه على طاقم أحدث أفلامها "المهمة المستحيلة 7"، بسبب خرقهم قواعد السلامة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.