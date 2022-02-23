- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين عن اختفاء كليبات عمرو دياب من يوتيوب: مشكلة بسيطة وبتتحل والان مع تفاصيل الخبر
خالد تاج الدين
فى أمر يحدث لأول مرة فوجئ جمهور الهضبة عمرو دياب باختفاء ألبوماته الغنائية، التى أنتجتها شركته "ناى" من قناته الرسمية على يوتيوب، ولم يتبق على القناة سوى حفلات دياب، وأجزاء منها.
والغريب فى الأمر أن ألبومات عمرو دياب اختفت دون الكشف عن السبب، فيما أرجح البعض أنها قد تكون خطوة من جانب الهضبة، تتعلق بمشروع جديد خاص بالحقوق الرقمية لأغانيه، ولم يتوقف الأمر على قناته عبر "يوتيوب"، فقط بل شمل أيضا تطبيق سبوتيفاى وموقع يوتيوب ميوزيك، آى تيونز، ومن جانبه لم يعلق الهضبة من خلال منصات التواصل الاجتماعى الخاصة به عن سبب اختفاء الأغانى بشكل مفاجئ.
والألبومات التى تم إخفاؤها هى التى جاءت من إنتاج عمرو دياب من خلال شركته "ناى"، فيما ظل عدد من أجزاء الحفلات الغنائية، وبعض الإعلانات، والأغانى القديمة التى لم تنتجها الشركة الخاصة به، وحذف العديد من الألبومات منها، "أحلى وأحلى، ومعدى الناس، وكل حياتى، ويا أنا يا لأ" وغيرها من الأغانى.
وعلي جانب آخر يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى فى الرياض غدا الخميس، بمسرح أبو بكر سالم، ونشر عمرو دياب صورة من بوستر الحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى Twitter وعلق قائلا: "جاهزين".