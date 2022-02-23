شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين عن اختفاء كليبات عمرو دياب من يوتيوب: مشكلة بسيطة وبتتحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشاعر خالد تاج الدين، أن قناة يوتيوب الخاصة بالهضبة عمرو دياب فى طريقها لاستعادة كامل أغانيه وكليباته، مشيرا إلى أنها تعرضت لمشكلة بسيطة، وقال عبر صفحته الرسمية بفيسبوك ،:"قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط و الكليبات كلها راجعة تاني .. مشكلة بسيطة و بتتحل حاليا".



خالد تاج الدين

فى أمر يحدث لأول مرة فوجئ جمهور الهضبة عمرو دياب باختفاء ألبوماته الغنائية، التى أنتجتها شركته "ناى" من قناته الرسمية على يوتيوب، ولم يتبق على القناة سوى حفلات دياب، وأجزاء منها.