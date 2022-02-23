مي العيدان تقاضي اعلامي مصري شهير بتهمة السخرية والاستهزاء من اسم عائلتها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 02:57 مساءً - أعلنت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن مقاضاتها للاعلامي المصري احمد الغيطي بتهمة السخرية والاستهزاء من اسم عائلتها.

وقالت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “اعلنها رسميا جاري رفع قضيه من مكتب المحامي ضاري الواوان بالقاهره ضد المذيع المدعوا محمد الغيطي بقضية سب واستهزاء وسخريه حيث قام الاخير بالاستهزاء ب اسمي واسم عائلتي ووصفها بالبتنجان”.

وتابعت “انا واثقه بنزاهة القضاء المصري وهو الفيصل بيني وبينه نحو اي اساءه توجه لي لشخصي او لشخص عائلتي”.

وكان الغيطي قد وصف مي العيدان، خلال تعليقه على خبر الحكم الصادر بإلغاء براءتها في قضية الاساءة للفنان المصري احمد بدير، قائلا “فنانة واعلامية كويتية اسمها مي العيدان او عيدان او بتنجان حتى”.