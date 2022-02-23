نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لمهاجم النادي الأهلي اللاعب حسام حسن، بعد مباراة الأحمر أمام مصر المقاصة والتي انتهت برباعية نظيفة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "حسام حسن.. براڤو.. قربت.. جاية إن شاء الله".

أضاف: "استمر يا حسام.. مش محتاج تثبت نفسك.. اثبت مع سموحة.. بس ساعات الفانلة الحمرا بتتدلل شوية وبعدين تعطي من وسع.. العب لعبك وهتفتح معاك".

وحقق الأهلي فوزا عريضا على مصر المقاصة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة من ثماني مباريات ليعود للانفراد بصدارة الدوري الأهلي، بينما استمر مصر المقاصة في المرتبة الـ15 وفي جعبته ثماني نقاط من عشر مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ثاني مباريات بطل إفريقيا بتلك المرحلة.