"اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" رقم 1 على "شاهد" منذ انطلاق عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يتصدر مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار"، قائمة أفضل 10 أعمال في مصر، منذ انطلاق عرضه على منصة "شاهد" بداية من 20 فبراير الجاري.

وعرضت منصة "شاهد" حتى الآن 5 حلقات من الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة - اللعب مع الكبار".

وفي "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار"، يعود الجمهور لأجواء المنافسة بين "مازو" هشام ماجد وفريقه، و"وسيم" شيكو وفريقه، وسط أجواء كوميدية.

مدة حلقات الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" نحو 30 دقيقة، وتُعرض بشكل حصري على "شاهد vip".

"اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، محمد ثروت، حسام داغر ومحمود حافظ، تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.