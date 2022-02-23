الارشيف / فن ومشاهير

"اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" رقم 1 على "شاهد" منذ انطلاق عرضه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يتصدر مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار"، قائمة أفضل 10 أعمال في مصر، منذ انطلاق عرضه على منصة "شاهد" بداية من 20 فبراير الجاري.

وعرضت منصة "شاهد" حتى الآن 5 حلقات من الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة - اللعب مع الكبار".

وفي "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار"، يعود الجمهور لأجواء المنافسة بين "مازو" هشام ماجد وفريقه، و"وسيم" شيكو وفريقه، وسط أجواء كوميدية.

مدة حلقات الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" نحو 30 دقيقة، وتُعرض بشكل حصري على "شاهد vip".

"اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، محمد ثروت، حسام داغر ومحمود حافظ، تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا