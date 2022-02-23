رامي عياش: قريبا افتتاح فرع لمؤسستي الخيرية في مصر لتعليم الموسيقى مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن أنه يستعد لافتتاح فرع لمؤسسته الخيرية "عياش الطفولة" في مصر قريبا.

وقال عياش، في مداخلة مع برنامج "تريو" عبر إذاعة "نغم إف إم": "أتشرف بكوني الفنان العربي الوحيد الذي لديه مؤسسة خيرية تعنى بتعليم الأطفال مجانا، وتتولى تعليم ألفي طفل في لبنان من خلال عياش الطفولة، وكل الإنتاج المادي من أعمالي الفنية يذهب للمؤسسة".

وأضاف: "المؤسسة عمرها 12 سنة، وأشرف عليها مع زوجتي داليدا منذ 9 سنوات، وهي ثالث أكبر جمعية في لبنان، ولدينا فرع في المغرب وقريبا سيكون عندنا فرع في مصر لتعليم الأطفال الموسيقى مجانا إلى جانب التعليم الأكاديمي".

وتابع: "نحن أولاد حرب، وكنا نتمنى وجود مؤسسة تهتم بنا عندما كان أهلنا غير قادرين على ذلك، والفكرة بدأت برغبتي في دعم إخوتي اللبنانيين، وتوسعنا بعدها للمغرب وقريبا في مصر".

ويستعد رامي عياش لبدء تصوير مسلسل "العين بالعين" مع الفنانة سيرين عبد النور، من إنتاج شركة "الصباح"، والعمل يمزج بين الأكشن والدراما والرومانسية.