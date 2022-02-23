أول ظهور لمنى زكي مع أحمد حلمي بعد أزمة “أصحاب ولا أعز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة منى زكي بالتاريخ المميز 22-2-22 الذي وافق أمس الثلاثاء، بالظهور مع زوجها الفنان أحمد حلمي لأول مرة منذ اندلاع أزمة عرض فيلمها المثير للجدل “أصحاب ولا أعز”، وانطلاق هاشتاغ يطالب حلمي بالانفصال عن زوجته، وظهر الثنائي في الصور كعادتهما بشكل رومانسي، للتأكيد على أن كل ما تواتر من شائعات حول وجود خلافات بينهما غير صحيح.

منى استبقت التعليقات المسيئة المتوقعة، ونشرت الصورة عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستغرام، وظهر برفقتها حلمي وأحد الأصدقاء، وبعدها نشرت صورة خاصة لها بمفردها وفي الخلفية أغنية قمرين للمطرب عمرو دياب. وعلقت عليها قائلة: “22/2/22″، بحسب موقع سيدتي.

يذكر أن منى زكي وجهت مؤخرا أعنف رد إلى كل ناقد يوجه أصابع الاتهام لمن حوله ويلاحظ نقاط ضعفهم وأخطاءهم، مؤكدة أنه يفعل ذلك حتى لا يرى أخطاءه الشخصية ويظل أعمى عن نقاط ضعفه.