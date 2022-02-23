هيفاء وهبي تحلق عاليًا على “تيك توك”.. تفوّق جديد لنجمة الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم التواصل الإجتماعي، إذ تخطى مجموع هاشتاغات اسمها بالعربية والأجنبية مليار ونصف مليار (1.5 مليار) استخدام في مجموع المشاهدات الحقيقية للهاشتاغات التي يستخدمها الناشطون على تطبيق “تيك توك” الشهير.

واستطاعت هيفاء وهبي أن تحقق هذا الرقم القياسي رغم عدم إنضمامها إلى تطبيق “تيك توك” من خلال تدشين حساب لها.

وتُعتبر هاشتاغات اسم هيفاء وهبي على “تيك توك”، ظاهرة بين النجمات في الوطن العربي، إذ أن “نجمة الملايين” لا تملك فيديوهات خاصة على التطبيق ويقتصر عدد استخدام اسمها على محبّة روّاد الإنترنت لأغنياتها ومشاركتهم بإعجاب لأعمالها.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد تصدّرت قائمة الفنانين اللبنانيين الأكثر تأثيرًا على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة لعام 2021.

وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات الأكثر أصالة من خلال معدل المشاركات والتفاعل نسبةً للمتابعين.