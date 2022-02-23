شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سؤال .. بسنت شوقى تبكى أمام محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد فراج ضيفا علي برنامج ABtalks هو وزوجته بسنت شوقي، ويبدو أن بعض كانت مؤثرة للغاية حيث بكت بسنت خلال الحلقة، ففي آخر سؤال وجهه محمد فراج لبسنت شوقي في الحلقة قال لها "إذا كانت هذه آخر مرة تريني فيها ماذا ستقولين لي؟"، وبمجرد انتهاء السؤال بكت بسنت وطلبت إيقاف التصوير، ليتوقف فعلا لدقائق وعندما عاد بدأت بسنت تبكي وقالت إنها لا تستطيع حتى تخيل الأمر.



محمدفراج وبسنت شوقي

وبعدما قام مقدم البرنامج أنس بوخش بتهدئتها وجهت رسالة إلى فراج قالت فيها: "شكرا على الحب وشكرا على احتوائك ومحاربتك وأنك مستسلمتش وبحبك أوي"، كما لم تتمالك بسنت شوقي دموعها أكثر من مرة وقالت إنها عندما تتحدث عن علاقتهما تكون عاطفية بشكل كبير، وحكت بسنت شوقي إنها في البداية عندما تعرفت على محمد فراج لم تكن تحبه قائلة "بكرهه وكان شخص مزعج بالنسبة ليا" لكن الصدفة جمعتهما في مسلسل واحد ومشهد استغرق تصويره أكثر من 5 ساعات وبدأ من هذه اللحظة في التقارب.

كما تحدثت بسنت عن تفاصيل علاقتها بفراج حيث قالت "الحنية أكثر شيء أحبها في محمد فراج، لأنه يشعرني دائما بالإطمئنان، وهذه الحنية تجبرني أن ابتعد عن القسوة...والخيانة هي الشيء الوحيد الذي قد يكسر علاقتنا، نحن بيننا ثقة كبيرة لكن هذا الشيء هو الوحيد الذي لن اتقبله"، وعن إمكانية عودتها لفراج اذا حدث خيانة قالت بسنت "فكرة العودة بعد الخيانة موجودة المهم هو عودة الثقة سواء بالذهاب إلى طبيب نفسي، المهم أن الشخص الخائن يتقبل أن يعطي كل الضمانات للطرف الآخر حتى تعود له الثق".

كما تحدث محمد فراج عن علاقته ببسنت شوقي خلال الحلقة قائلا "اذا وضعت عنوانا للمرحلة الحالية في حياتنا اختاره "مولود جديد" لأنني أشعر نفسي هكذا.. أكثر شيء لا أحبه في بسنت شوقي العصبية والصراخ"، وأضاف "تعلمت من بسنت كيف اتقبل عيوب الشخص الآخر قبل مميزاته، ومن كثر حبي وتمسكي بها أصبحت أفهم عيوبها وأحبها واتكيف معها"